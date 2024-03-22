Росія цього ранку розплатилася за удар по українській ДніпроГЕС "Бєлгородом" - у небі над містом та областю ледь відпрацювала ППО. Є загиблі.

Через ракетну тривогу о 7:28 (за мск) розхвилювався місцевий губернатор В'ячеслав Гладков. Він оголосив, що сьогодні в РФ знову "не добрий ранок".

"На жаль, знову не добрий ранок у нас. Знову обстріл. На превеликий жаль, одна людина загинула", - зазначив він.

Він звинуватив у новій повітряній атаці Збройні сили України та розповів, що цього ранку під час прогулянки загинула пані з собачкою (жінка вигулювала собак, поруч із нею розірвався снаряд).

"Від отриманих ран вона померла на місці. Одна з собачок загинула, другу вже забрала дочка жінки", - пояснив Гладков.

Також він розповів ще про двох постраждалих - жінку, у якої фіксують осколкове поранення нижньої кінцівки, а також чоловіка - він отримав закриту черепно-мозкову травму.

"У місті Бєлгороді внаслідок повітряної атаки з боку ЗСУ пошкоджено скління в 31 квартирі 5 МКБ, одному приватному житловому домоволодінні та 4 закладах охорони здоров'я. Також постраждало 12 автомобілів, 4 з них повністю згоріли", - підсумував бурхливий ранок Гладков.

Росія вдарила по ДніпроГЕС України

Зазначимо, робота російської системи ППО - явище неоднозначне. Уже було так, що росіяни збивали власні винищувачі (випадок у вересні 2023 року, коли український безпілотник Shark зняв покалічений Су-35), наводячи приціл не на ті цілі. При цьому Росія завжди офіційно каже, що по ній удари завдає Київ.

Хоча сама країна-терористка вночі відзначилася наймасштабнішою атакою по енергосистемі України. По країні запустили 151 повітряну ціль, застосувавши 12 балістичних ракет (летіли як "Кинджали", так і "Іскандери"). За підсумком, є влучання по Дніпровській ГЕС. Наразі ризику прориву дамби, як наслідку атаки на об'єкт, немає. Однак ситуацію можна назвати безпрецедентною.

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