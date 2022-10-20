Мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей закликають терміново зменшити споживання.

Через збільшення споживання, примусове відключення електроенергії сьогодні відбудеться у центральних областях України.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" в Телеграм-каналі.

Зазначається, що у центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні.

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"Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії!",- йдеться у повідомленні.

Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

В компанії нагадали, що коли відключать саме вашу вулицю – визначає оператор розподільчих мереж (обленерго).

Російські удари по енергосистемі України

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх тижнів російські окупанти завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Внаслідок масованого ракетного удару 10 жовтня постраждала інфраструктура більше ніж 30 населених пунктів.

19 жовтня окупанти обстріляли Бурштинську ТЕС та енергооб’єкт у Вінницькій області.

На сьогодні вже близько 40% загальної енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено внаслідок російських обстрілів.

В Офісі президента заявили, що від 20 жовтня по усій країні вводитимуться обмеження на постачання електричної енергії.

Крім того, із 7:00 до 23:00 необхідно мінімізувати користування електроенергією.

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