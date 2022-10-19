Зазначається, що світла не буде не більше чотирьох годин, але ситуація торкнеться всієї України.

Сьогодні енергосистема України черговий раз зазнала ракетних атак Російської Федерації. До сьогоднішнього вечора спеціалісти знайшли можливість не запроваджувати обмеження для споживачів. Але завтра 20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Наголошується, що відключення будуть почергові - тривалість черги також визначає обленерго, але не більше 4 годин.

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"Це вимушений крок. З 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більших, ніж за 8 місяців війни. Після атаки 10 жовтня ми відновили енергопостачання за 2 дні. З 13 жовтня диспетчерський центр "Укренерго" не застосовував графіків примусових обмежень. Сьогодні, 19 жовтня, ворог, який не може конкурувати на полі бою з ЗСУ, знову атакував цивільну енергетичну інфраструктуру. Тому завтра ми застосуємо контрольовані прораховані обмеження споживачів, які ми маємо здійснити, щоб система працювала збалансовано", - наголосили в компанії.

Українцям радять до завтра, до 7.00 ранку, мати заряджені телефони, пауербанки, запас води, ліхтарики і батарейки до них.

"Причина завтрашніх обмежень - дефіцит потужності в системі. Не виключаємо, що з настанням холодів ми проситимемо про вашу допомогу частіше. Намагатимемось інформувати вчасно. Дякуємо, що ви всі тепер трохи енергетики", - зазначили в НЕК "Укренерго".

Пам'ятайте, що на сайті Міністерства енергетики можна знайти посилання на сайти операторів мереж, які публікують оголошення про застосування обмежень споживачів . Де саме, в який час - дивіться, будь ласка, на сайтах ваших операторів розподільчих мереж (обленерго).

Російські удари по інфраструктурі України

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх тижнів російські окупанти завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через пошкодження, які виникли внаслідок цього, влада закликала українців до свідомого споживання електроенергії у пікові години - з 17:00 до 23:00.

Раніше президент Зеленський повідомив, що з 10 жовтня 2022 року через російські удари по об'єктах критичної інфраструктури в Україні зруйновано третину електростанцій, що стало причиною масштабних відключень електроенергії по всій країні.

"Ще один вид російських терористичних атак: спрямовані на 🇺🇦 енергетичну та критичну інфраструктуру. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні", - зазначив він.

11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

18 жовтня внаслідок обстрілу окупантів пошкоджено критичний об’єкт інфраструктури в Деснянському районі столиці. Також дві російські ракети потрапили по енергетичному об'єкту у Дніпрі.

Сьогодні, 19 жовтня, окупанти поцілили в Бурштинську ТЕС.

За словами радника міністра з питань енергетики Олександр Харченко, близько 40% енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено.

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