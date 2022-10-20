Чим більше буде зруйновано генерації, тим більше будуть застосовуватись обмеженн для споживачів.

Українські енергетики розглядають найбільш жорсткі сценарії ударів по енергосистемі і знають, як діяти при різних ступенях руйнувань енергооб'єктів.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

За його словами, українські енергетики наразі розглядають найбільш жорсткі сценарії наслідків ракетних атак росіян на інфраструктуру.

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"Йдеться про те, що ми як держава маємо бути готовими до будь-чого. І нами прораховується, як буде працювати енергосистема при різних рівнях руйнувань, і це важливо, щоб громадяни розуміли, що ми знаємо, що робити в різних ситуаціях", - сказав він.

Проте він зазначив, що наразі енергосистема Україна є цілісною, і обмеження споживання направлені на те, щоб енергосистема залишалася стабільною.

"Дуже важливо, щоб наші споживачі розуміли, що обмеження споживання дають нам можливість застабілізувати. Вони свідчать не про розвалену енергосистему, а навпаки - про те, що ми все ще контролюємо те, що відбувається в енергосистемі", - сказав голова компанії.

Кудрицький зазначив, що чим більше буде зруйновано генерації, тим більше будуть застосовуватись обмеження споживачів. При цьому, ці обмеження будуть пропорційно розділені між всіма регіонами України.

Він також повідомив, що в кінці жовтня деякі енергоблоки виходять із планових ремонтів, а це дозволить покрити зростаючий попит на електроенергію через настання холодів.

"Хочу закликати наших громадян не припиняти заощаджувати електроенергію. В такі важкі дні, як сьогодні після сильних обстрілів інфраструктури та електростанцій, які відбулись вчора, нам всім потрібно економити не тільки в пікові години, а в принципі протягом дня ощадливо ставитися до енергоресурсів", - додав він.

Російські удари по енергосистемі України

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх тижнів російські окупанти завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Внаслідок масованого ракетного удару 10 жовтня постраждала інфраструктура більше ніж 30 населених пунктів.

19 жовтня окупанти обстріляли Бурштинську ТЕС та енергооб’єкт у Вінницькій області.

На сьогодні вже близько 40% загальної енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено внаслідок російських обстрілів.

В Офісі президента заявили, що від 20 жовтня по усій країні вводитимуться обмеження на постачання електричної енергії.

Крім того, із 7:00 до 23:00 необхідно мінімізувати користування електроенергією.

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