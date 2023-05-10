Проблема спостерігається в понад 5 областях України.

Станом на 10 травня в шести областях України перебої з постачанням електроенергії через знищення ворогом енергетичної інфраструктури.

По це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики в Телеграм-каналі. Там уточнили, які регіони наразі "без світла".

"Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях", - йдеться у повідомленні.

Міністерство зазначає, що ворог продовжує нищити цивільну енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, вчора під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель АТ "Харківобленерго" в області. Загиблих і постраждалих серед персоналу немає.

Водночас енергетики продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу в Україні вдалося повернути світло для 8 тисяч споживачів. Більшість із них - це абоненти у Запорізькій та Донецькій областях.

"Енергетична система працює стабільно, без обмежень потужності", - додає прес-служба.

Через ракетні удари пошкоджено половину енергосистеми України

Як повідомляв УНІАН, раніше У Міністерстві енергетики спростували повідомлення про те, що в травні нібито знову можуть ввести графіки відключення світла.

За даними Міненерго, через ракетні атаки було пошкоджено половину енергосистеми України. Зокрема, 24 об'єкти генерації - це теплові електростанції, теплоцентралі гідро- і гідроакумулюючі станції, близько половини підстанцій системи передачі та 43% магістральних мереж. Зазвичай об’єкти обстрілювались по декілька разів.

Вас також можуть зацікавити новини: