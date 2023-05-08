У мережі з'явилася інформація, що в травні нібито знову можуть ввести графіки відключення світла. У Міністерстві енергетики спростували це повідомлення.
"В останні дні в деяких ЗМІ поширюється недостовірна інформація про нібито введення в травні графіків обмежень поставок електроенергії побутовим споживачам. Міністерство енергетики України офіційно заявляє: ця інформація не відповідає дійсності. Введення ніяких графіків обмежень постачання електроенергії не планується", - йдеться в повідомленні Міненерго у Telegram-каналі.
У відомстві вказали, що стартувала підготовка енергосистеми до прийдешнього опалювального сезону, вже складено оптимізований графік ремонтів. У зв'язку з цим відключення світла можуть відбуватися виключно в результаті пошкодження об'єктів генерації і мережевої інфраструктури.
"Майже три місяці, попри терор ворога та обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури, енергосистема працює, повністю забезпечуючи споживання. Завдяки злагодженій роботі всіх видів генерації вдалося скасувати обмеження поставок електроенергії споживачам", - підсумував міністр енергетики Герман Галущенко.
Відключення світла в Україні - останні новини
5 травня в Міністерстві енергетики України повідомили, що росіяни обстріляли електростанцію в Донецькій області. Через удари окупантів залишилися без світла жителі Запорізької, Сумської, Чернігівської, Харківської, Херсонської областях.
Крім того, відключення електроенергії сталося і в Київській області. В Ірпінському районі через технологічні порушення без світла залишилися понад 18 тисяч абонентів