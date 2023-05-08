Герман Галущенко зазначив, що зараз енергосистема працює, повністю забезпечуючи споживання.

У мережі з'явилася інформація, що в травні нібито знову можуть ввести графіки відключення світла. У Міністерстві енергетики спростували це повідомлення.

"В останні дні в деяких ЗМІ поширюється недостовірна інформація про нібито введення в травні графіків обмежень поставок електроенергії побутовим споживачам. Міністерство енергетики України офіційно заявляє: ця інформація не відповідає дійсності. Введення ніяких графіків обмежень постачання електроенергії не планується", - йдеться в повідомленні Міненерго у Telegram-каналі.

У відомстві вказали, що стартувала підготовка енергосистеми до прийдешнього опалювального сезону, вже складено оптимізований графік ремонтів. У зв'язку з цим відключення світла можуть відбуватися виключно в результаті пошкодження об'єктів генерації і мережевої інфраструктури.

Відео дня

"Майже три місяці, попри терор ворога та обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури, енергосистема працює, повністю забезпечуючи споживання. Завдяки злагодженій роботі всіх видів генерації вдалося скасувати обмеження поставок електроенергії споживачам", - підсумував міністр енергетики Герман Галущенко.

Відключення світла в Україні - останні новини

5 травня в Міністерстві енергетики України повідомили, що росіяни обстріляли електростанцію в Донецькій області. Через удари окупантів залишилися без світла жителі Запорізької, Сумської, Чернігівської, Харківської, Херсонської областях.

Крім того, відключення електроенергії сталося і в Київській області. В Ірпінському районі через технологічні порушення без світла залишилися понад 18 тисяч абонентів

Вас також можуть зацікавити новини: