Попри мережеві руйнування енергетична система працює стабільно.

Через обстріли пошкоджено мережеву інфраструктуру у семи областях, зокрема на Сумщині та Дніпропетровщині.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України, зазначивши при цьому, що попри мережеві руйнування енергетична система працює стабільно, без обмежень для споживачів.

Відео дня

"Окупанти не припиняють нищити енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, через нічний авіаудар по Сумщині зафіксовано пошкодження розподільних мереж, без світла - понад 1,5 тисячі споживачів. Також через ворожий обстріл та пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській області залишаються знеструмленими близько 4,5 тисячі абонентів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що без світла залишились частина споживачів у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській областях. Роботи з відновлення електропостачання у цих регіонах ведуться на тих ділянках, де дозволяє безпекова ситуація.

Ситуація в енергосистемі України

28 квітня 2023 року ракетна атака росіян не завдала шкоди енергетичній інфраструктурі України та не призвела до необхідності обмеження споживання, але на сході країни внаслідок обстрілів пошкоджений енергетичний об’єкт.

5 травня 2023 року зранку росіяни обстріляли електростанцію на Донеччині, аварійно відключили один енергоблок. Через обстріли окупантів було знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це доволяє безпекова ситуація.

Вас також можуть зацікавити новини: