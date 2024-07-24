У Будапешті пригрозили, що перейдуть до механізму врегулювання суперечок, якщо ЄС не зможе знайти рішення.

Угорщина закликала Євросоюз виступити посередником у вирішенні конфлікту з Україною щодо припинення транзиту нафти від одного з найбільших російських постачальників ПАТ "Лукойл", пише Bloomberg.

На середу, 24 липня, Єврокомісія скликала засідання так званого торгового комітету, щоб обговорити протистояння, яке, на думку Угорщини та Словаччини, загрожує їхній енергетичній безпеці. У вівторок ЄК заявляла, що поки що не бачить жодного впливу на постачання нафти до блоку.

"Ми розраховуємо на Європейську комісію і очікуємо, що вона не підведе", – сказав міністр закордонних справ Петер Сійярто в Бухаресті. Він повторив, що Угорщина перейде до механізму врегулювання суперечок, якщо ЄС не зможе знайти рішення.

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За словами журналістів, суперечка ставить ЄС у незручне становище. Чиновники та лідери блоку розчаровані багаторічними зусиллями прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зменшити або припинити західну допомогу Україні та ослабити санкції проти Росії. В ЄС були розлючені рішенням Орбана на початку цього місяця використати ротаційне головування в блоці, яке наразі очолює Угорщина, для проведення самоназваної "мирної місії" без згоди Києва чи Брюсселя.

Існують також питання щодо того, наскільки відключення "Лукойлу" є проблемою енергетичної безпеки, а наскільки політичною проблемою для Орбана.

Припинення транзиту нафти

У червні 2024 року Україна запровадила санкції, які блокують транзит до Європи нафти "Лукойлу". Це частково скасувало виняток із санкцій ЄС щодо постачання російської нафти трубопроводами. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав "незрозумілим і неприйнятним" припинення Україною транзиту нафти російського "Лукойлу" до Угорщини.

Сійярто також пригрозив судовим розглядом через рішення України про припинення поставок російської нафти. Дипломат заявив, що Київ нібито порушив Угоду про асоціацію.

Також в Угорщині заявили, що блокуватимуть програму фінансування військової допомоги Україні на 6,5 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру. Це відбуватиметься доти, доки Україна не поновить поставки російської нафти в Угорщину.

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