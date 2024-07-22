Зазначається, що країни можуть постраждати через збільшення тарифів на транзит.

Угорщина і Словаччина намагаються запобігти паливній кризі після того, як Україна ввела жорсткі санкції щодо ПАТ "Лукойл", фактично заборонивши використовувати Україну для транзиту своєї нафти.

Видання Bloomberg пише, що енергетику розглядають як потенційний важіль тиску Києва на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який неодноразово використовував своє право вето для послаблення санкції ЄС проти Росії. Угорщина і Словаччина отримали звільнення від енергетичних санкцій ЄС, що стало благом для угорської компанії Mol Nyrt., у якої є НПЗ в обох країнах.

Хоча ні Угорщина, ні Словаччина, найімовірніше, не зіткнуться з дефіцитом пального, адже існують альтернативні маршрути, зокрема й через Хорватію, але й без того високі ціни на транзит можуть ще більше зрости, вважає Тамаш Плетцер, енергетичний аналітик Erste Group у Будапешті. Це може поставити під загрозу доходи бюджету Угорщини від спеціального податку на прибуток від російської нафти для компанії Mol, який розширили, щоб заткнути дірки в бюджеті.

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"Це створить проблеми для уряду, оскільки спеціальний податок на Mol - це серйозний дохід", - сказав Плетцер. "Крім того, не вдасться опустити ціни на автомобільне паливо нижче середнього рівня по регіону".

Словаччина також постраждає, оскільки угорська компанія Mol контролює головний нафтопереробний завод країни. Угорщина і Словаччина щорічно отримують від "Лукойла" загалом 4,5 мільйона тонн нафти.

Санкції проти "Лукойлу" - останні новини

У червні Київ запровадив санкції, які блокують транзит у Центральну Європу трубопровідної нафти "Лукойлу". Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав "незрозумілим і неприйнятним" це рішення.

Пізніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів телефонну розмову з українським колегою Денисом Шмигалем, під час якої розкритикував посилення Україною санкцій щодо російської компанії "Лукойл", нафту якої використовував братиславський переробник Slovnaft.

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