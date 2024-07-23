Будапешт блокуватиме виділення 6,5 мільярдів євро на озброєння для України, передбачених Фондом миру ЄС.

Угорщина блокуватиме програму фінансування військової допомоги Україні на 6,5 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру. Це відбуватиметься доти, доки Україна не поновить поставки російської нафти в Угорщину, заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто в інтерв’ю ATV Hírado.

Він наголосив, що в угоді про асоціацію між Європейським Союзом та Україною чітко зазначено, що Україна не може повністю або частково переривати транзит енергоносіїв через свою територію до країн ЄС. Сіярто вважає, що Єврокомісії буде важко підтримати Україну в цьому питанні, однак Угорщина все одно не обмежиться самою лише скаргою до ЄС.

"Я дав зрозуміти, що поки це питання не буде вирішено Україною, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярдів євро компенсації за поставки зброї з Європейської миротворчої програми. Тому що як виглядатиме виплата 6,5 мільярдів євро, якій ми сприяємо, поки Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання? Я вважаю, що тут кристально чиста ситуація, і Єврокомісія повинна справді тиснути на Україну, щоб знову дозволити поставки нафти "Лукойлу" через Україну", – заявив угорський дипломат.

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Україна зупинила транзит нафти з РФ в Угорщину: що відомо

Як писав УНІАН, минулого тижня в Угорщині поскаржилися, що Україна зупинила транзит російської нафти від компанії "Лукойл". Усе через те, що в Україні ця компанія перебуває під санкціями. В МЗС Угорщини стверджують, що дії України поставили країну під загрозу енергетичної кризи.

Аналогічні сскарги озвучив і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Його країна теж досі залежить від нафти з держави-агресора.

Пізніше в Будапешті заявили, що звернуться по арбітраж до ЄС, а якщо це не спрацює, то будуть судитися з Україною.

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