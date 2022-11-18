Обмеження споживання – це наслідки ракетних атак окупантів на енергосистему України.

19 листопада у всіх регіонах України застосовуватимуть планові відключення електроенергії.

"Завтра, 19 листопада, у всіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення. Додаткові аварійні відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".

Зазначається, що обмеження споживання – це наслідки ракетних атак окупантів на енергосистему України.

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"Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям. Цієї зими ми маємо проявити витримку та мужність, щоб протистояти ворогу на енергетичному фронті", - наголосили в "Укренерго".

Відключення світла в Україні: деталі

Російські війська вже здійснили 6 масштабний ракетних атак по Україні: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада та 15 листопада. Кожною такою атакою росіяни наносять ушкодження нашій енергосистемі.

15 листопада через масовану ракетну атаку було уражено близько 15 енергетичних об’єктів в різних областях. Енергетики розпочали екстрені відключення світла майже по всій Україні.

За словами прем'єр-міністра Шмигаля, майже половина енергетичної системи України виведена з ладу через ракетні удари російських окупантів по критичній інфраструктурі нашої держави.

У ДТЕК розказали, що блекаут в Україні малоймовірний, але російські загарбники саме цього хочуть добитися.