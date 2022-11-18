За його словами, в таких умовах наша держава потребує допомоги з боку ЄС.

Майже половина енергетичної системи України виведена з ладу через ракетні удари російських окупантів по критичній інфраструктурі нашої держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

"Тільки протягом 15 листопада Росія випустила по українських містах близько 100 ракет. Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу", - сказав Шмигаль.

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За його словами, в таких умовах Україна потребує додаткової підтримки від європейських партнерів як в сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткової фінансової підтримки для закупівлі додаткових об'ємів газу та іншої підтримки енергетичного сектору.

Російські удари по енергосистемі України

Як повідомляв УНІАН, російські війська вже здійснили 6 масштабний ракетних атак по Україні: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада та 15 листопада. Кожною такою атакою росіяни наносять ушкодження нашій енергосистемі.

Відомо, що 15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти випустили по Україні понад 90 ракет, 73 з них збила протиповітряна оборона. Також було ліквідовано 10 "шахедів".

Через масовану ракетну атаку було уражено близько 15 енергетичних об’єктів в різних областях. Енергетики розпочали екстрені відключення світла майже по всій Україні.

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