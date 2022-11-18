За експертними оцінками, зараз в Україні пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

Аварійне вимкнення електроенергії відбуватимуться до самого кінця війни.

Таку думку висловив експерт з енергетики, голова правління Асоціації "Нафта і газ України" Андрій Закревський в ефірі інформаційного телемарафону.

"Планові відключення, точніше аварійні відключення, будуть до самого кінця війни. З самого початку всі експерти прогнозували те, що до всього, до чого може дотягнутися ворог, він дотягнеться", - розповів експерт.

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Він закликав усіх споживачів закупити дрова, прилади для індивідуального опалення, зробити запас води, якщо це ще не було зроблено.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. Є проблеми з електро- та водопостачанням.

По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада 2022 року Міненерго заявило про те, що Росія намагається зупинити українські АЕС.

17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів.

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