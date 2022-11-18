За словами Шмигаля, понад 1 тис. ракет та дронів прилетіло в наші підстанції з початку повномасштабної війни.

За умови продовження ворожих обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури планові та аварійні відключення електроенергії в Україні можуть стати частішими та довшими.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Більше як 1 000 ракет та дронів прилетіло в наші підстанції з початку повномасштабної війни. Під вогнем опинилися всі теплові, гідроелектростанції та ключові підстанції, які передають енергію від генерації до споживачів. Деякі підстанції були атаковані ворогом до 8 разів", - розповів Шмигаль.

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Він зазначив, що якщо обстріли продовжаться, кількість і тривалість відключень може збільшитися.

"Ми відновлюємо одразу все, що можемо. Але наступні хвилі спричиняють нові руйнування. Відповідно, відключення світла — і планові, і аварійні — можуть стати частішими та довшими", - сказав він.

Російські удари по енергосистемі України

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти випустили по Україні понад 90 ракет, 73 з них збила протиповітряна оборона. Також було ліквідовано 10 "шахедів".

Через масовану ракетну атаку було уражено близько 15 енергетичних об’єктів в різних областях. Енергетики розпочали екстрені відключення світла майже по всій Україні.

За словами Шмигаля, майже половина енергетичної системи України виведена з ладу через ракетні удари російських окупантів по критичній інфраструктурі нашої держави.

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