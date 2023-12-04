Середня роздрібна ціна на бензин А-95 в Україні зменшилась на 26 копійок за літр - до 54,07 гривень за літр.

В Україні ціновий демарш щодо цін на пальне: протягом вихідних середня роздрібна вартість на бензин А-95 зменшилась на 26 копійок - до 54,07 грн/л.

Своєю чергою ціна на А-95+ впала на 45 копійок - до 57,12 грн/л, на дизпальне - на 25 копійок (до 54,03 грн/л). Це випливає з даних моніторингу Консалтингової групи "А-95".

У великих мережах ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 гривню, до 56,99 грн/л. Вартість бензинів А-95 з покращеними показниками якості й дизпального у цих мережах також знизилася на 1 гривню, до 58,99 грн/л і 55,99 грн/л відповідно.

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На 1,2 гривні здешевшали усі види пального на станціях столичної мережі АЗС KLO: бензин А-95 - до 53,19 грн/л, А-95+ - до 54,59 грн/л, ДП - до 53,09 грн/л.

На 1-2,8 гривні ціни на пальне знизили мережі Ovis, VostokGaz, Neftek та інші.

Ситуація з пальним в Україні - що відомо

21 листопада директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн повідомляв, що на ринку немає ознак дефіциту бензину та дизельного пального на відміну від скрапленого газу.

23 листопада він сказав, що найбільш масово зник газ у мережі "Привату". При цьому там, де газ поки лишився, ціни зросли до 39,6 грн/л. Перебої з постачанням також спостерігаються на АЗС UPG, Socar, MOTTO, БРСМ та Avantage.

З усім тим, за словами експерта паливного ринку Куюна, у зв’язку зі зниженням цін на нафту тренд на зниження цін на пальне в українських АЗС має позитивну динаміку.

За листопад середня ціна по країні на бензин марки А-95 зменшилася на 1,16 гривні і склала 54,36 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 79 копійок, - до 57,57 грн/л, а дизельне пальне - на 1,37 гривні, - до 54,30 грн/л, випливає з даних щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

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