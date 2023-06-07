Режим роботи ГЕС змінено для того, щоб зменшити масштаби затоплення шляхом зниження об'єму води, що надходить у Каховське водосховище.

У зв'язку з підривом окупантами Каховської ГЕС в Україні змінено режим роботи гідроелектростанцій.

Як повідомила прес-служба "Укренерго", це зроблено для того, щоб зменшити масштаби затоплення шляхом зниження обсягу води, що надходить в Каховське водосховище.

Як йдеться в повідомленні, "Укренерго" спільно з "Укргідроенерго" опрацьовують сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням нинішніх реалій.

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Зазначається, що наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Через тривалі ремонти на багатьох енергоблоках ТЕС, а також деяких АЕС, в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію.

"Укренерго" просить споживачів протягом дня розподіляти використання електроенергії та переносити користування потужними приладами з вечора на інші періоди доби.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня Каховська ГЕС була підірвана окупантами. Під загрозою підтоплення опинилися близько 80 населених пунктів.

Під загрозою знищення опинився ряд енергооб'єктів Херсонської області, зокрема, Херсонська ТЕЦ. Крім цього, через падіння рівня води в Каховському водосховищі виникла загроза для безпеки Запорізької АЕС.

Міненерго повідомило про те, що катастрофа на Каховській дамбі позначиться на інших ГЕС України. Може виникнути дисбаланс в енергосистемі.

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