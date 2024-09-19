Зазначається, що показники видобутку газу перевищують план більш ніж на 2%.

В Україні встановили рекорд із видобутку газу. З початку року видобули 9,8 млрд куб. м газу, що більш ніж на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

В АТ "Укргазвидобування" у Facebook повідомили, що наразі показники видобутку газу перевищують план більш ніж на 2%.

Глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що в експлуатацію вже ввели 52 свердловини, з них 17 - високодебітні і дають понад 100 тис. куб. м газу щодоби.

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Крім того, за 20 діб на одній зі свердловин пробурили одним буровим верстатом 3 263 м проходки, а попередній рекорд становив 3 100 м за 22 дні.

При цьому директор БУ "Укрбургаз" Юрій Кальмук зазначив, що у квітні побили рекорди з проходки, пробуривши за місяць 40 059 метрів. Цей показник на 24% перевищив максимальне історичне досягнення з проходки в історії компанії, а це 32423 м, протягом одного місяця.

Видобуток газу в Україні - останні новини

У червні в Україні запустили потужну газову свердловину, в якій за добу добу видобувається 439 тисяч кубометрів газу.

30 липня стало відомо, що в Україні ввели в експлуатацію нову високопродуктивну свердловину, яка дає 274 тис. куб. м газу на добу. Особливість свердловини полягає в тому, що плановий забій розташований безпосередньо під населеним пунктом.

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