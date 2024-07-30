Введення в роботу нової свердловини збільшило добовий видобуток газу на родовищі на 17%.

Компанія "Укргазвидобування", що є частиною Групи "Нафтогаз", ввела в експлуатацію нову високопродуктивну свердловину, яка дає 274 тис. куб. м газу на добу.

Як повідомила прес-служба "Нафтогазу", особливість свердловини полягає в тому, що плановий вибій розташований безпосередньо під населеним пунктом.

"Введення в роботу нової свердловини збільшило добовий видобуток газу на родовищі на 17%. На черзі наступна свердловина, яку буде введено в експлуатацію вже в серпні цього року", – зауважив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

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За словами т.в.о. очільника "Укргазвидобування" Сергія Лагно, пробурити свердловину під населеним пунктом вдалося завдяки сучасному буровому обладнанню, передовим технологіям та майстерності фахівців "Укрбургазу", які вирішили доволі складне завдання і за 4 місяці пробурили свердловину з відходом вибою понад 1300 м.

Зазначається, що всього за перше півріччя 2024 року "Укргазвидобування" пробурило 50 свердловин, з них ввели в експлуатацію – 41.

Видобуток газу в Україні - останні новини

У червні в Україні запустили потужну газову свердловину, в якій за добу видобувається 439 тисяч кубометрів газу.

Також у червні стало відомо, що за перші 5 місяців року спеціалісти АТ "Укргазвидобування" запустили 36 нових свердловин, 11 із яких є високодебітними, тобто дають понад 100 тис. куб. м газу на добу.

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