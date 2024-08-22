Зазначається, що буріння проводилося на старому газоконденсатному родовищі.

Нову газову свердловину ввели в експлуатацію в Україні. Вона дає 107 тисяч кубічних метрів газу на добу.

Пресслужба компанії "Укргазвидобування" у Facebook повідомила, що нову свердловину визначають як оціночно-експлуатаційну, а її глибина сягає 3 715 метрів.

"На цій свердловині досягли високого дебіту завдяки проведеним заходам з інтенсифікації, зокрема виконано три стадії гідравлічного розриву пластів. Освоєння свердловини виконали за допомогою койлтюбінгової установки", - розповів тимчасовий виконувач обов'язків керівника АТ "Укргазвидобування" Сергій Лагно.

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Зазначається, що буріння проводили на старому газоконденсатному родовищі, яке розробляють із 1978 року, попри це родовище має запас, який оцінюють у понад 900 млн куб. м газу.

Видобуток газу в Україні - останні новини

У червні в Україні запустили потужну газову свердловину, в якій за добу видобувається 439 тисяч кубометрів газу.

30 липня стало відомо, що компанія "Укргазвидобування" ввела в експлуатацію нову високопродуктивну свердловину, яка дає 274 тис. куб. м газу на добу. Особливість свердловини полягає в тому, що плановий забій розташований безпосередньо під населеним пунктом.

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