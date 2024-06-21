Зазначається, що свердловину почали бурити у вересні 2023 року.

Потужну газову свердловину запустили в Україні. За добу видобувається 439 тисяч кубометрів газу.

За інформацією НАК "Нафтогаз України", спочатку свердловину заклали як розвідувальну для уточнення геологічної будови та оцінки газоносності нещодавно відкритого родовища. Зазначається, що її глибина - 5 767 м, а бурити свердловину почали у вересні 2023 року.

"Ми отримали позитивні результати на цій свердловині. Це означає, що це родовище має перспективу подальшого розвідувального буріння, щоб наростити сировинну базу та обсяги видобутку газу", - зазначив глава "Укргазвидобування" Олег Толмачов.

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Водночас він зазначив, що завершено буріння ще двох розвідувальних свердловин на цьому родовищі і їх готують до випробувань.

У компанії вказали, що запуск у роботу нових свердловин посилить енергетичну незалежність і стійкість країни, а також дасть змогу забезпечити стабільне проходження майбутнього опалювального сезону.

Видобуток газу в Україні - останні новини

Під час минулого опалювального сезону Україна вперше використовувала лише власний газ. На кінець січня у сховищах залишалося близько 10 млрд куб. м газу.

У червні стало відомо, що за перші п'ять місяців року фахівці АТ "Укргазвидобування" запустили 36 нових свердловин, 11 з яких є високодебітними, тобто дають понад 100 тис. куб. м газу на добу.

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