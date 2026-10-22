Трамп не втримав ціни: нафта різко подорожчала через ескалацію на Близькому Сході

Ціни на "чорне золото" залишаються на високому рівні.

Ціни на нафту у четвер зросли на понад 3 долари за барель після нових атак хуситів на Саудівську Аравію. Це посилило побоювання щодо ширшої ескалації конфлікту та нових перебоїв із постачанням нафти з ключового експортного регіону світу, пише Reuters.

Ціни на нафту Brent зросли на 3,35 дол., або на 3,08%, до 112,17 дол. за барель, що є п'ятимісячним максимумом. Американська West Texas Intermediate подорожчала на 2,68 дол., або на 2,76%, до 99,83 дол.

"Ціни на нафту залишаються на високому рівні: ICE Brent сьогодні вранці знову перевищила 110 дол. за барель після чергових смертоносних атак на Саудівську Аравію", - зазначили аналітики ING.

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Аналітик PVM Oil Тамаш Варга зазначив, що до проміжних виборів у США не очікується жодного послаблення напруженості, що, ймовірно, утримуватиме ціни на нафту на високому рівні.

"Зусилля, спрямовані на пом’якшення напруженості як в Україні, так і на Близькому Сході, не викликають довіри… Повідомлення про те, що експорт нафти з Близького Сходу перевищує доконфліктні рівні, з лишком нівелюються нападами на судна в Ормузькій протоці та ударами хуситів по Саудівській Аравії та її нафтовій інфраструктурі", - зазначив Варга.

Американські чиновники повідомили Reuters, що Держдепартамент США планує евакуювати членів сімей співробітників із низки інших американських місій у регіоні.

Агентство зазначає, що єменські хусити, пов'язані з Іраном, у середу вразили кілька цілей. У цивільному аеропорту в Даммамі щонайменше одна людина загинула й ще вісім дістали поранень, а внаслідок атаки дрона на саудівське нафтове родовище загинули двоє людей.

Іранські ЗМІ повідомили, що у середу також лунали вибухи в Сіріку на півдні Ірану. При цьому характер і походження вибухів невідомі.

Військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану заявили в четвер, що чотири судна, причетні до незаконного перевантаження нафти в північній частині Перської затоки, були одночасно уражені та загорілися після того, як у середу їх відстежили сили КВІР. Там додали, що ще три судна зіткнулися з мінами на захід від Ормузької протоки, і попередили військових США, що подальші провокації можуть призвести до ширшої відповіді проти їхніх баз у регіоні.

Перебої з постачанням продовжують впливати на глобальні запаси. За даними Управління енергетичної інформації США, запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 3,06 млн барелів до 412,5 млн барелів. Аналітики в опитуванні Reuters прогнозували скорочення на 820 тис. барелів.

Запаси дистилятів, до яких належать дизельне паливо та мазут, за тиждень зросли на 1,68 млн барелів до 104,3 млн барелів. Очікувалося ж зниження на 1,16 млн барелів, свідчать дані EIA.

Адміністрація Трампа пропонує надати в позику майже третину від 1 млн барелів американського резерву мазуту для опалення, повідомили в Міністерстві енергетики США. Таким чином влада прагне стримати ціни, які різко зросли через дефіцит дизельного пального внаслідок воєн в Ірані та Україні.

Ціна нафти у світі - останні новини

22 жовтня стало відомо, що рублева ціна російської нафти, за якою розраховують податки, в жовтні в середньому приблизно на 60% вища за рівень, закладений у федеральному бюджеті РФ. Це підтримує держфінанси Росії.

20 жовтня вартість нафти зросла, а ціна нафти марки Brent досягла п’ятимісячного максимуму на тлі атак на судна та об’єкти в Саудівській Аравії.

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