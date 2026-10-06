Дві країни погодилися розгорнути свої війська в Саудівській Аравії через атаки хуситів

Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан засудили спроби нападів на Мекку та Медіну, а також продовження нападів на міста Саудівської Аравії, цивільні та економічні об'єкти.

Туреччина та Пакистан домовилися з Саудівською Аравією відбивати напади бойовиків-хуситів. Вони пообіцяли негайно розгорнути війська у Королівстві, повідомляє Al Arabiya.

Видання розповіло, що в понеділок, 5 жовтня, Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан домовилися активувати колективне стримування проти нападів, спрямованих проти Королівства.

Зазначається, що країни мають намір негайно перейти до виконання своїх спільних оборонних зобов'язань, які включають підготовку до швидкого розгортання узгоджених сил та військових можливостей в Саудівській Аравії.

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Примітно, що лідери трьох країн оголошено рішення у спільній заяві після того, як відбулося екстрене засідання Стратегічного політичного та оборонного комітету Альянсу оборони Мекки в Ер-Ріяді.

В статті наголошується, що заходи будуть здійснюватися відповідно до узгоджених домовленостей, а також відповідно до законодавства трьох країн з метою зміцнення військової готовності, інтеграції та колективної здатності протистояти загрозам.

Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан підкреслили, що безпека кожного члена є "невіддільною частиною" їхньої колективної безпеки.

Зокрема, міністр оборони Саудівської Аравії принц Халід бін Салман заявив після зустрічі, що три країни "однозначно" протистоять нападам, спрямованим проти Саудівської Аравії та ісламських святинь.

На засіданні комітету також було прийнято рішення призначити першим генеральним секретарем альянсу пакистанського генерал-лейтенанта Наумана Махмуда терміном на 3 роки.

Вказується, що Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан засудили спроби нападів на Мекку та Медіну, а також продовження нападів на міста Саудівської Аравії, цивільні та економічні об'єкти.

Зустріч лідерів цих країн відбулася через різку ескалацію підтримуваних Іраном єменських хуситів. Влада Саудівської Аравії повідомила, що вони здійснили серію ракетних і дронових атак проти королівства, а також намагалися атакувати Мекку та Медіну.

Коаліція, яку очолює Саудівська Аравія, пообіцяла вжити заходів для того, щоб стримувати подальших нападів з боку хуситів, а також співпрацювати зі збройними силами Ємену.

Урядові сили Ємену повідомили про повернення стратегічного портового міста Мокха, яке розташоване на Червоному морі після запеклих зіткнень та за підтримки з повітря.

Як повідомило Yemen Press Agency, хусити заявили, що встановили контроль над районом Аль-Мавасіт в провінції Таїз на південному заході Ємену та захоплення будинку голови керівної президентської ради Рашада аль-Алімі.

Боротьба з хуситами: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Саудівська Аравія розраховує на допомогу європейських країн в боротьбі з хуситами в Ємені. Ер-Ріяд очікує військової підтримки, зокрема, від Франції та Великої Британії. Глава саудівської розвідки Туркі бін Фейсал Аль Сауд також закликав Німеччину долучитися до протидії хуситам. За його словами, країни Європи зацікавлені у стабільності регіону, оскільки користуються його ресурсами та торговельними маршрутами. Наступного місяця в Ер-Ріяді має відбутися зустріч між Радою співробітництва арабських держав Перської затоки та Європейським Союзом.

Також ми писали, що єменьскі хусити налагодили виробництво ракет і безпілотників, використовуючи обладнання та компоненти китайського походження. Як зазначає Bloomberg, Китай поставляє комерційні товари та продукцію подвійного призначення. За даними, хусити отримали вантаж, у якому були стабілізатори та інші деталі, які можна вважати компонентами для складання балістичної ракети або безпілотників. Зокрема, фенольна смола – це термостійкий матеріал, що використовується у виробництві ракет.

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