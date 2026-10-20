Ціни на нафту різко розвернулися і сягнули максимуму, попри поступки Трампа Росії

Марка Brent встановила рекорд за п'ять місяців.

Ціни на нафту у вівторок зросли, а вартість нафти марки Brent досягла п’ятимісячного максимуму на тлі атак на судна та об’єкти в Саудівській Аравії, що посилили побоювання щодо поставок, передає Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли до 111,05 долара за барель – найвищого рівня з травня. Станом на 13:40 за Києвом вони торгувалися на рівні 111,47 долара, що на 1,92 долара (+1,83%) вище вчорашніх показників, повідомляє Investing.com.

Вартість американської нафти марки West Texas Intermediate (WTI) піднялася до 104,94 долара – максимуму з вересня. На момент останніх торгів ціна становила 104,8 долара зі зростанням на 1,14 долара (+1,1%).

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Єменські хусити, які підтримують Іран, заявили в понеділок, що здійснили кілька атак на саудівські об’єкти енергетики, аеропорти та військові об’єкти. Цілями стали зокрема об’єкт нафтогазової компанії Aramco у Янбу, нафтове родовище Шайба, міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді та аеропорт Абха.

Ціни на нафту залишаються на високому рівні, оскільки ринок закладає в ціну значну ризикову премію, з огляду на нестабільність ситуації, вказують аналітики ING.

За даними сервісу відстеження суден Kpler, опублікованими в понеділок, за останні два тижні було скоєно напади щонайменше на 18 суден, що підтримує збереження ризикової премії.

Також у понеділок хусити здійснили напад на тренувальний табір урядових сил безпеки в єменській провінції Шабва: загинуло 58 осіб, понад 200 отримали поранення.

Відновлення атак посилило побоювання щодо регіональної стабільності та підкреслило постійні ризики для постачання енергоносіїв із цього регіону, утримуючи ціни на нафту вище 100 доларів за барель.

Послаблення Трампом санкцій проти РФ – останні новини

Ще напередодні ціни на нафту відчутно знизилися після того, як президент США Дональд Трамп скасував санкції та мита проти РФ з метою збільшення експорту російського палива. Ф'ючерси Brent втратили 1,77%, а вартість WTI зменшилася на 0,82%.

Адміністрація Трампа також надає дозвіл на продаж виведених з експлуатації танкерних суден, що перебувають під санкціями, для їхнього відновлення та використання для перевезення нафти, яка не підпадає під санкції.

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