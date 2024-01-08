Графіки відключень електроенергії не застосовуються.

Станом на ранок 8 січня в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів. Причина – погіршення погодних умов (налипання мокрого снігу та ожеледь). Про це у Facebook повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

Зазначається, що найскладніша ситуація спостерігається на Дніпропетровщині. В регіоні без електроенергії знаходяться понад 200 населених пунктів.

У Кривому Розі світло відсутнє у понад 15 тисяч абонентів. Котельні та насосні станції працюють на генераторах. Через обледеніння ліній не працюють трамваї та тролейбуси.

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По даним Міненерго, в Кіровоградській області знеструмлено близько 80 населених пунктів. В Одеській та Миколаївській областях – 58 і 54 населених пунктів відповідно. Майже 9 тисяч абонентів через негоду залишилися без світла в Київській області.

Аварійні бригади працюють. Графіки відключень електроенергії не застосовуються, додали в міністерстві.

В "Укренерго" заявили, що через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Знеструмлено одне вугледобувне підприємство в Донецькій області.

Водночас пропускна здатність високовольтних мереж достатня для покриття наявного попиту. В неділю ремонтна бригада повернула в роботу високовольтну повітряну лінію 330 кВ у східному регіоні.

Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Імпорт електроенергії здійснюється вдень зі Словаччини та Румунії. Експорт сьогодні не здійснюється.

Негода в Україні

8 січня по всій Україні оголосили штормове попередження. Зокрема, за даними синоптиків, очікуються сильні опади й потужний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, а також ожеледь й ожеледиця.

На Дніпропетровщині вирує зимова негода. Через відсутність електрики 4 котельні у місті працюють на генераторах у режимі циркуляції води, на генераторах також працюють 2 насосні станції міськводоканалу.

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