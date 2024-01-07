В Україні прогнозують різке зниження температури повітря та сильні снігопади, ожеледицю.

Через насування негоди на Україну може бути обмежений або перекритий рух по автошляхах, водіїв просять не виїжджати.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook. Зазначається, що з 7 по 9 січня очікуються складні погодні умови: різке зниження температури повітря до 19 – 25 градусів морозу та сильні снігопади по всій території України.

В повідомленні сказано, що ситуація на дорогах буде ускладненою через ожеледицю і налипання мокрого снігу.

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Також зазначається, що за необхідності, рух на дорогах державного значення може бути обмежений або перекритий.

В міністерстві зазначають, що перш за все це стосується автошляхів, зокрема:

М-05 Київ-Одеса

М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине

М-13 Кропивницький-Платонове

М-22 Полтава-Олександрія

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь

Н-11 Дніпро-Миколаїв

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв

Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.

При цьому додають, що це може стосуватися й інших основних маршрутів, в залежності від погоди.

Працює цілодобовий Штаб з ліквідації наслідків негоди, яка насувається в Україну.

Водіїв закликають найближчими днями утриматися від поїздок, особливо на далекі відстані. "Якщо відкласти поїздку неможливо, візьміть із собою ланцюги протиковзання на колеса, додаткове пальне, термоковдру, заряджений павербанк та термос із чаєм.

Водіям великогабаритного транспорту варто користуватися майданчиками для відстою, розташованими вздовж державних доріг", - зазначається в повідомленні.

В Україну суне негода

Як повідомляв УНІАН, на неділю, 7 січня, майже по всій Україні оголосили штормове попередження через погіршення погоди.

За прогнозом Українського гідрометцентру майже по всій Україні будуть хуртовини, посилення вітру й значні опади.

Також на дорогах України, крім півдня, очікується ожеледиця. По всій країні, крім цих областей, оголошено І рівень небезпечності.

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