На Дніпропетровщині вирує зимова негода. Зокрема, без світла залишилися тисячі мешканців Кривого Рогу. Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Через екстремальні погодні умови в місті відключено від електрики 15 тисяч абонентів", - повідомив він.
За даними Вілкула, через відсутність електрики 4 котельні у місті працюють на генераторах у режимі циркуляції води, на генераторах також працюють 2 насосні станції міськводоканалу.
"Через зледеніння тролей не працюють тролейбуси та трамваї, швидкісний працює частково", - повідомив він.
Наразі у місті працюють тільки автобуси, маршрутки та дизель-генераторні тролейбуси. Комунальні бригади та рятувальники розчищають завали дерев. Усі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, а на дорогах працює спеціальна техніка.
Погода у Дніпрі та Дніпропетровській області
Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології оголосив І рівень небезпечності.
"8 січня у місті Дніпро та по Дніпропетровській області очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, хуртовина. На дорогах області місцями ожеледиця", - йдеться у попередженні.
У Дніпроветровській обалсті 8 січня буде хмарна погода. Вдень прогнозується значний сніг, місцями сильний, хуртовина. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура -4°...-9°.
У Дніпрі сьогодні також буде хмарно. Вдень очікується значний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12, пориви сягатимуть 15-20 м/с. Температура -6°...-8°.
На завтра, 9 сіня, синоптики прогнозують хмарну погода. Вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі -11°...-16°, вдень буде -5°...-10°.
10 січня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі -10°...-15°, а вдень потеплішає до -2°...-7°.