У місті не працюють тролейбуси та трамваї.

На Дніпропетровщині вирує зимова негода. Зокрема, без світла залишилися тисячі мешканців Кривого Рогу. Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Через екстремальні погодні умови в місті відключено від електрики 15 тисяч абонентів", - повідомив він.

За даними Вілкула, через відсутність електрики 4 котельні у місті працюють на генераторах у режимі циркуляції води, на генераторах також працюють 2 насосні станції міськводоканалу.

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"Через зледеніння тролей не працюють тролейбуси та трамваї, швидкісний працює частково", - повідомив він.

Наразі у місті працюють тільки автобуси, маршрутки та дизель-генераторні тролейбуси. Комунальні бригади та рятувальники розчищають завали дерев. Усі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, а на дорогах працює спеціальна техніка.

Погода у Дніпрі та Дніпропетровській області

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології оголосив І рівень небезпечності.

"8 січня у місті Дніпро та по Дніпропетровській області очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, хуртовина. На дорогах області місцями ожеледиця", - йдеться у попередженні.

У Дніпроветровській обалсті 8 січня буде хмарна погода. Вдень прогнозується значний сніг, місцями сильний, хуртовина. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура -4°...-9°.

У Дніпрі сьогодні також буде хмарно. Вдень очікується значний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12, пориви сягатимуть 15-20 м/с. Температура -6°...-8°.

На завтра, 9 сіня, синоптики прогнозують хмарну погода. Вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі -11°...-16°, вдень буде -5°...-10°.

10 січня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі -10°...-15°, а вдень потеплішає до -2°...-7°.

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