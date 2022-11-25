Голова "Енергоатому" запевнив, що за два дні вся потужність АЕС повністю буде відновлена.

Складність запуску енергоблоків атомних електростанцій, які вимушено зупинись через спрацювання аварійного захисту після обстрілів, полягає в тривалому часі підняття потужності.

Про це заявив президент "Енергоатому" Петро Котін в ефірі одного з телеканалів.

"Більшість нашої генерації поновлено, вона працює. Але, тут така ситуація, що якщо станція сідає повністю на нуль, то не так швидко можна її підняти. Вона потребує пари, якої немає тому, що блоки не працюють і відновлення займає одну-дві доби", - сказав він.

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Таким чином, поступово блок за блоком "Енергоатом" відновлює потужності.

"За два дні вся наша потужність повністю буде відновлена", - пояснив Котін.

Він зазначив, що атомна станція фактично після обстрілу має достатній запас міцності, щоб потім поновити свою роботу. Але важливо зробити все, щоб ракети не долітали до АЕС.

Війна в Україні: ракетні удари РФ по енергосистемі

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії.

Також повідомлялось про відключення електроенергії у сусідній Молдові.

За даними НАЕК "Енергоатом", станом на вечір 23 листопада на трьох українських атомних станціях через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих АЕС були відключені. Йдеться про Рівненську, Південноукраїнську та Хмельницьку АЕС.

Наразі АЕС поступово відновлюють свої потужності.

По всій країні відбуваються аварійні відключення електроживлення у споживачів.

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