Раніше було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми.

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС.

Як зазначили в МАГАТЕ, це відбулося через день після втрати доступу до зовнішньої електроенергії внаслідок "інциденту, що свідчить про загрози ядерній безпеці під час збройного конфлікту в Україні, які тривають".

Нагадаємо, 23 листопада через зниження частоти в енергосистемі України внаслідок російського ракетного удару було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми. Станція перейшла в режим повного блекауту, було запущено дизель-генератори.

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Ситуація на Запорізькій АЕС

Російські окупанти захопили Енергодар у Запорізькій області та території Запорізької АЕС, найбільшої атомної електростанції в Європі, у березні. Наразі частину станції контролює спеціальний загін швидкого реагування "Ахмат" глави Чечні Рамзана Кадирова.За свідченнями МАГАТЕ, український персонал станції знаходиться під постійним тиском.

МАГАТЕ виступає за створення зони безпеки та захисту на ЗАЕС, але в Росії повністю виключають варіант демілітаризації ЗАЕС.

Час від часу російські окупанти атакують ЗАЕС. Це відбувається попри присутність експертів МАГАТЕ на території станції.

Зокрема, 20 листопада, російські загарбники знову завдали удару по Запорізькій АЕС в тимчасово окупованому Енергодарі. Вони пошкодили обладнання, відмова якого унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску 5 та 6 енергоблоків ЗАЕС.

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