Водопостачання в усіх районах столиці відновлене, однак подекуди ще фіксуються проблеми з тиском води в мережі.

Станом на 17:20 24 листопада 70% житлового фонду Києва перебуває в режимі аварійного відключення електроенергії, водопостачання в усіх районах столиці відновлене.

Разом із тим, подекуди ще фіксуються проблеми з тиском води в мережі, йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Зауважується, що ремонтні та аварійні бригади Києва у посиленому режимі працюють над відновленням теплопостачання.

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Водночас Київська міська державна адміністрація повідомляє, що ДТЕК частково відновив електропостачання в Києві, однак у столиці діють екстрені обмеження.

"Cтаном на ранок відновили подачу електроенергії на об'єкти критичної інфраструктури: перш за все для водопостачання та лікарень. Продовжують працювати над подачею електроенергії на середні об'єкти теплопостачання", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, за ніч відремонтували дві транзитні лінії, що подають напругу на лівий берег Києва. Станом на другу половину дня 24 листопада продовжується ремонт ліній ДТЕК "Київські електромережі", що були пошкоджені через атаку російських окупантів 23 листопада.

Як зазначають енергетики, це дозволить відновити подачу електроенергії для частини побутових клієнтів, що лишаються без світла відучора.

"Водночас за вказівкою системного оператора НЕК "Укренерго", в Києві наразі застосовані екстрені обмеження електропостачання. Тому частина споживачів зараз тимчасово без електропостачання, відповідно до потреб енергосистеми", - зазначили у КМДА.

Наголошується, що ситуація в енергосистемі після чергового терористичного ракетного удару Росії є вкрай складною. Місцевих жителів просять максимально відповідально ставитися до споживання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі.

Удари Росії по українській енергетиці - ситуація в Києві

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. Зокрема, у небі над Києвом зафіксували 31 ворожу ракету, 22 з них збили українські захисники.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло- і водопостачання, зокрема й столиця. Втім сьогодні зранку водопостачання в Києві було здебільшого відновлене.

У Київській міській держадміністрації заявили, що у Києві до стабілізації ситуації в енергосистемі збільшать інтервал руху метро і трамваїв. Зокрема, потяги метро курсуватимуть з інтервалом 10 хвилин. Утім вже сьогодні, 24 листопада, у КМДА повідомили, що увечері 24 листопада та вранці 25 листопада київське метро скоротить інтервали руху потягів.

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