Такі плани раніше озвучив президент, енергетики кажуть, що це реально.

Україна планує побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації електроенергії до кінця року. Кілька десятків МВт із них вже готово, заявив у коментарі "Суспільному" заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

За його словами, реалізація оголошених президентом планів є цілком можливою, і відповідна програма робіт вже реалізується.

"На сьогодні є встановлені вже відповідні об'єкти в окремих областях. Наш прогноз до 1 ГВт встановлення потужності — він реалістичний, підтверджений чіткими конкретними проєктами", — сказав Колісник.

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Посадовець стверджує, що частина з цих об’єктів вже перебуває на стадії приєднання до енергосистеми, частина — на стадії будівництва. Заступник міністра каже, що такі об’єкти будуть фактично в кожній області, тобто програма реалізується комплексно.

"Ми можемо сказати, що декілька десятків МВт на сьогодні вже є, вони встановлені, декілька сотень МВт в стадії підключення, із встановленням з чіткими датами. Тому в сукупній кількості ми бачимо, що до 1 ГВт точно матимемо встановлену розподільчу генерацію", — сказав він.

Україна терміново будує газову маневрову електрогенерацію

Як писав УНІАН, 11 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна має намір побудувати до кінця поточного року об’єкти газової маневреної генерації загальною потужністю до 1 гігавата. Ще чотири гігавати планують збудувати у найближчі роки.

Разом з тим загальні втрати україньских потужностей електрогенерації внаслідок російських ударів становлять орієнтовно 9 гігаватів. Таким чином обійтися без віялових відключень у найближчі місяці, а можливо і роки, не вийде.

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