Проблеми є у Києві і області, на Львівщині, Вінниччині, в Тернополі і області, в Чернівцях і області, на Закарпатті, Сумщині, Дніпропетровщині.

Одеський регіон залишається серед тих областей, де найбільше відключень електроенергії.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, опублікованому у його офіційному Telegram-каналі. Він зазначив, що наразі тривають відновлювальні роботи на півдні країни.

"Робимо все, щоб повернути світло Одещині. Станом на цей час в Одесі та інших містах і районах області вдалося частково відновити постачання. Робимо все, щоб вийти на максимум можливого в умовах після російських влучань. Але зараз Одеський регіон усе ще серед тих областей, де найбільше відключень", - зазначив Зеленський.

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Він наголосив, що ситуація залишається дуже складною в Києві і області, на Львівщині, Вінниччині, в Тернополі і області, в Чернівцях і області, на Закарпатті, Сумщині, Дніпропетровщині.

"Працюємо постійно з партнерами, щоб полегшити ситуацію й дати нашим людям більше можливостей, більше електрики", - зазначив президент України.

Масовані удари по критичній інфраструктурі

Як повідомляв УНІАН, Росія з початку жовтня здійснила по критичній інфраструктурі України уже вісім хвиль масованих ракетних ударів. В "Укренерго" заявили, що за два місяці Росія випустила по об'єктах енергетики понад 1 тис. важких ракет і дронів.

За словами премєр-міністра Дениса Шмигаля, наразі в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, також пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі.

9 грудня Шмигаль заявив, що українці цієї зими постійно житимуть в умовах обмеження споживання електроенергії.

Також Шмигаль повідомив, що Україна в рамках ініціативи "Генератори надії" почала отримувати генератори від міжнародних партнерів. Зокрема, генератори передали Бельгія, Франція, Норвегія, Словаччина, узгоджується відповідний пакет допомоги з Японією.

Водночас, за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, високовольтні трансформатори прийдуть в Україну не раніше березня, а без цього обладнання відновити повноцінну роботу передачі електрики з енергостанцій до споживачів неможливо.

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