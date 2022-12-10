Енергетики відзначили, що ситуація в Одеській області важка.

Жителів Одеси та області попередили про складну ситуацію в енергетичній системі в результаті атаки росіян в ніч на 10 грудня. Відновлювальні роботи можуть зайняти до двох-трьох місяців.

"Без світла залишаються Одеса і майже вся область. Ситуація в енергетиці Одеської області залишається складною", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

При цьому в Департаменті систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА повідомили, що часу на відновлення пошкоджених об'єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж у попередні рази.

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"Мова йде не про дні, а навіть тижнях і не виключено, що 2-3 місяці. Ми розуміємо, наскільки складно такий довгий час перебувати без електропостачання. Якщо ви розумієте, що найближчим часом вам буде складно обходитися без електроенергії і ви маєте можливість тимчасово виїхати з міста Одеси в Одеську область або за її межі, то це варто зробити", - йдеться в повідомленні.

Водночас один із користувачів соцмережі Facebook Андрій Пасічник запитав на сторінці ДТЕК Одеські електромережі щодо відсутності світла до трьох місяців.

"Енергетики роблять все можливе для поліпшення ситуації. Будемо давати світло по можливості", - відповіли в компанії.

Ракетний удар по Одеській області 10 грудня - що відомо

У ніч на 10 грудня російські окупанти вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури в Одеській області іранськими дронами-камікадзе, через що Одеса та велика частина районів залишилися без світла. В результаті були застосовано графіки екстрених відключень світла.

За словами спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, у небі над регіоном вдалося збити два дрони.

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