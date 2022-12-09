Зараз ситуація в енергосистемі контрольована, але все ще зберігається значний дефіцит електроенергії

Україна цієї зими буде постійно жити в умовах обмеження споживання електричної енергії.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, зараз ситуація в енергосистемі контрольована, але все ще зберігається значний дефіцит електричної енергії.

"Пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції в країні. Різною мірою пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі. Тому у більшості регіонів обмеження електропостачання все ще значні. Це необхідний захід для утримання збалансованої роботи нашої енергосистеми... Будемо відверто казати, що цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії, тому держава і уряд систематизують процес щодо того, хто отримає електроенергію в першу чергу", - сказав він.

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Також Шмигаль дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд уряду чіткі пріоритети включення електропостачання.

За його словами, перший пріоритет — це критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні. Другий пріоритет — це об’єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави. Принцип "все для фронту" залишається абсолютно незмінним. Третій пріоритет — це бізнес, який виготовляє критично важливі товари і продукти. це, Наприклад, хлібопекарні та молокозаводи. Четвертий пріоритет — житловий сектор.

"Тільки після включення цих чотирьох зазначених груп має постачатись електроенергія на інші об’єкти. Це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими", - сказав він.

Крім цього, прем'єр зазначив, що Міністерство енергетики разом з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольним комітетом та місцевою владою мають розробити механізм реагування на звернення громадян та бізнесу з приводу порушення черговості та пріоритетності включення споживачів.

За його словами, зараз розробляються рекомендації про часткове або повне переведення роботи промислових підприємств на нічні зміни.

Удари по інфраструктурі України

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по об’єктах критичної інфраструктури України. Сили протиповітряної оборони збили 61 із понад 70 ворожих ракет. Це вже восьма масштабна атака з жовтня.

Як повідомив 6 грудня міністр енергетики України Герман Галущенко, під час ворожої масованої атаки 5 грудня російські ракети влучили як в об’єкти генерації, так і в підстанції.

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