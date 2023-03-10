Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання, однак відновлювальні роботи потребують часу.

У Житомирській та Харківській областях у зв'язку з масованим ракетним ударом росіян 9 березня діють погодинні відключення електроенергії, у Дніпропетровській та Запорізькій - аварійні..

Як повідомляє ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" в Telegram, енергосистема продовжує відновлюватися після 15 масованої ракетної атаки та 18 атаки дронами. Тривають ремонтні роботи на всіх об’єктах "Укренерго", пошкоджених ворожими обстрілами.

"Через пошкодження, які завдав ворог, у Житомирі та Харкові частина споживачів усе ще залишаються без електропостачання. Критична інфраструктура цих міст працює переважно від автономних джерел живлення. Ліміти споживання до решти областей не доводились, споживання покривається наявним виробництвом електроенергії", - йдеться у повідомленні.

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Наразі споживання електроенергії відбувається на рівні робочого дня.

"Внаслідок атаки росіян 9 березня та значного пошкодження обладнання є мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень. Ці графіки складають і застосовують обленерго. Крім того, ворог 9 березня продовжував обстрілювати Дніпропетровщину та Запоріжжя, через що у цих регіонах діють аварійні відключення. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання, однак відновлювальні роботи потребують часу", - сказано у повідомленні.

Масований ракетний удар 9 березня - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 9 березня російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Атака тривала понад 6 годин.

За даними Генштабу ЗСУ, ворожі війська здійснили запуски 95 ракет різного базування, серед них - 6 крилатих ракет Х-47 "Кинджал". 34 ракети знищені нашими захисниками. Також ворог завдав 31 авіаційний удар, зокрема, використав 8 БПЛА типу "Шахед-136", половина яких збита.

Окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ. Після атаки й пошкоджень енергооб’єктів найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.

У Харкові після вчорашнього ракетного обстрілу без електропостачання залишаються 470 тис. споживачів, а в області - 50 тис.