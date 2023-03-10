Раніше стало відомо, що 9 березня РФ вдарила по українських територіях 84 ракетами різних типів базування.

За минулу добу ворог збільшив свої ракетні атаки по Україні. Якщо раніше повідомлялося по 84 випадки, то станом на ранок 10 березня - російські окупанти випустили по Україні уже 95 ракет. 34 з них були знищені нашими захисниками.

Також ворог завдав 31 авіаудар та здійснив 65 обстрілів з РСЗВ, йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ в Facebook.

"Минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення. Російський агресор не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України. Ворог продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права. Загалом протягом минулої доби противник здійснив пуск 95 ракет різного базування. 34 ракети знищено нашими захисниками", - кажуть в Генштабі.

Також там повідомили, що ворог завдав 31 авіаційного удару, зокрема, використав 8 БпЛА типу Шахед-136, половину яких збито, та здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі також наголосили, що рівень ракетної загрози по всій території України залишається високим.

В ISW назвали головну мету ракетного обстрілу Путіна

Нагадаємо, що у своєму останньому аналізі військових подій в Україні аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) назвали головну мету лідера РФ Володимира Путіна в рамках ракетного удару 9 березня.

Там вважають, що реальної стратегічної мети цей прояв теракту не мав - Путін дарма використав свої високоточні ракети типу "Кинжал". Однак у диктатора була особиста ціль на цей рахунок - він намагався виправдати очікування росіян, які вимагали від нього помсти за події у Брянській області 2 березня.

Нагадаємо, що тоді ФСБ РФ заявила, що з кордону України на російську територію зайшла українська "ДРГ". Відбулася сутичка.

Раніше цей наратив підтвердила одна з російських пропагандисток Маргарита Симоньян. Вона також заявила, що ракетний обстріл України відбувся "за Брянськ".

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