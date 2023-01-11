Станом на ранок в країні зріс дефіцит електроенергії.

У деяких областях застосовуються аварійні відключення світла через перевищення лімітів споживання електроенергії.

"Станом на 10:00 11 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході та у центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00", - повідомляє НЕК "Укренерго".

Зазначається, що вже з 07:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми були застосовані аварійні відключення.

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В окремих областях внаслідок поривчастого вітру є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.

В компанії повідомили, що у прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

"Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та тимчасову окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії", - повідомляє прес-служба.

"Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними атаками та атаками безпілотними апаратами ворога.

У компанії закликали українців розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 6 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль порадив українцям підготуватися до аварійним відключенням електроенергії через похолодання і можливих обстрілів окупантів.

Він зазначив, що тепла погода та святкові дні сприяли зниженню споживання, що дозволило протягом новорічних свят не застосовувати відключення. Однак 5 січня споживання зросло, тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі були введені графіки планових відключень.