Споживання електроенергії зростає на тлі зниження температури.

У зв’язку зі збільшенням споживання електроенергії на тлі погіршення погодних умов ліміти споживання можуть встановлювати не тільки вдень, а й вночі.

Як зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, наразі компанії-постачальники електроенергії запроваджують графіки відключень відповідно до лімітів споживання, які зазвичай не застосовуються вночі. Та ситуація може змінитися.

"Зараз йде зниження температури, збільшення споживання. Тож я думаю, що обмеження будуть застосовувати не лише вдень, але й у нічний час", – пояснив Сахарук.

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Напередодні компанія закликала українців споживати електроенергію відповідально, щоб уникнути перевантаження електромереж та аварій.

"Тепла погода та зменшення споживання електроенергії промисловістю дозволили забезпечити українців світлом без відключень у новорічні свята. Але зараз в Україну повернулися морози. Всі починають вмикати обігрівачі та інші потужні електроприбори одночасно і виникає перевантаження. Додаткове навантаження на пошкоджені після обстрілів електромережі може призвести до аварій", – наголосили в ДТЕК.

Ліміти споживання електроенергії - що це

Впродовж останніх місяців українська енергосистема пережила 11 масштабних ракетних атак Російської Федерації, що призвело до того, що до початку грудня близько 50% енергетичної інфраструктури України було "значно пошкоджено", а частину - "повністю зруйновано". Через це по всій країні застосовують відключення світла – планові (за графіком) та аварійні.

Зазвичай в нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання. Відтак ліміти споживання, встановлені для регіонів України для забезпечення балансу в енергосистемі, зазвичай не діють у нічний час. Приміром, 7 січня, як сповіщали в "Укренерго", ліміти діяли з 10 до 23 години, 6 січня – з 8 до 23 години.

В той час, коли ліміти застосовуються, їхнє перевищення призводить до застосування аварійних обмежень.

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