У багатьох областях ліміти вже перевищені, також зросло споживання промисловістю та бізнесом.

Споживання електроенергії в Україні підвищилось через низьку температуру, тому для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби.

Як повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго", для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00.

"​​Станом на 10:00 10 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів. Також зросло споживання промисловістю та бізнесом, що є звичним для робочого дня. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності, у тому числі і в нічні години", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

"На жаль, у багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення", - констатували в енергокомпанії.

Крім того, повідомляється про пошкодження у мережах операторів системи розподілу. Там ведуться ремонтні роботи.

В "Укренерго" наголосили, що у прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

"Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б повною мірою покрити потребу в електроенергії. "Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога", - пояснили в компанії.

Удари окупантів по енергосистемі України

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енергетичну систему України, залишивши українців без електрики, опалення, водопостачання та зв'язку.

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. З того моменту по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

6 січня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль порадив українцям підготуватись до аварійних відключень електроенергії через похолодання та можливі обстріли окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: