Перевірки проведуть в девʼяти обленерго.

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує провести позапланові перевірки обленерго в низці областей України. Перевіряти операторів систем розподілу будуть на предмет дотримання графіків відключень електроенергії.

Як повідомляє прес-служба регулятора, таке рішення в НКРЕКП ухвалилина засіданні 27 грудня на підставі звернень від побутових споживачів про порушення цих графіків. Під приціл регулятора потрапили 9 операторів систем розподілу.

Під позачергові виїзні перевірки регулятора потраплять "Вінницяобленерго", "Закарпаттяобленерго", "Тернопільобленерго", "Хмельницькобленерго", "Львівобленерго", "Полтаваобленерго", ДТЕК Одеські електромережі, ДТЕК Київські електромережі та ДТЕК Київські регіональні електромережі.

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Зазначається, що люди скаржаться на несправедливість у відключеннях, коли в одних будинках світло вимикають частіше і на більш тривалий час, а в інших – рідше чи майже ніколи. Крім того, споживачі зверталися до регулятора щодо того, що обленерго не повідомляли абонентам про вимкнення світла, у тому числі не розміщували інформацію на своїх сайтах чи не оновлювали її. При цьому найбільше скарг надійшло щодо роботи ДТЕК Київські електромережі – від чотирьох споживачів. Про ймовірні порушення інших операторів заявили один чи два клієнти.

"НКРЕКП наголошує, що відповідно до вимог законодавства при застосуванні аварійного розвантаження ОСР не повинен допускати дискримінацію між користувачами та має забезпечувати максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами", – йдеться в повідомленні.

Ситуація з електроенергією в Україні

Через російські удари по обʼєктах критичної інфраструктури в Україні запровадили планові та аварійні відключення світла. Їх застосовують залежно від ситуації в енергосистемі країни.

Вранці 28 грудня в "Укренерго" повідомили, що дефіцит електроенергії в системі збільшився. Як зазначили в компанії, це пов'язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріл газової інфраструктури в Східному регіоні.

Пізніше в НАЕК "Енергоатом" заявили, що зараз в системі працюють всі атомні енергоблоки, які розташовані на підконтрольній Україні території, попри інформацію в ЗМІ про нібито їх зупинку.

Крім того, у своєму щорічному посланні до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна створить нову децентралізовану енергетичну систему, в якій основну роль гратиме відновлювальна енергетика. Через атаки РФ стала очевидною небезпечність залежності міст від кількох великих тепло- чи електростанцій.

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