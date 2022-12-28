Всі дев'ять енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній Україні території, працюють на максимально наявній потужності.

Зараз в системі працюють всі атомні енергоблоки, які розташовані на підконтрольній Україні території, попри інформацію в ЗМІ про нібито зупинку.

Як повідомляє НАЕК "Енергоатом" в Телеграм, деякі ЗМІ поширили неправдиву інформацію про нібито зупинку роботи українських атомних енергоблоків.

"Повідомляємо, що сьогодні, як і раніше, всі дев'ять енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній Україні території, працюють на максимально наявній потужності", - йдеться в повідомленні.

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Удари по енергосистемі України:

З 10 жовтня по сьогоднішній день росіяни здійснили вже дев'ять масованих ракетних атак і кілька хвиль масових запусків дронів по енергетичній інфраструктурі України.

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

17 грудня в енергосистемі України працювали всі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній території. Але вже наступного дня, 18 грудня, один з дев'яти блоків вивели на ремонт.

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