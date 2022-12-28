Президент вважає, що сучасному місту потрібні децентралізовані джерела енергетики.

Україна створить нову децентралізовану енергетичну систему, в якій основну роль гратиме відновлювальна енергетика.

Про це президент України Володимир Зеленськийсказав у своєму щорічному посланні до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище України.

"Ми маємо стати – і ми станемо, бо немає виходу, – станемо лідером в побудові сучасної "зеленої" енергетики. Це дозволить нам створити децентралізовану енергосистему, яку не зруйнувати нічим, ніякими ракетними ударами", - сказав глава держави.

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Президент підкреслив, що через атаки стало очевидним небезпечність залежності міст від кількох великих тепло- чи електростанцій.

Він додав, що сучасному місту потрібні децентралізовані джерела енергетики.

"Лише "зелена" енергетика може дійсно це забезпечити. Маючи лідерські позиції в такій енергетиці і розвиваючи нашу атомну генерацію, а також водневу енергетику, ми будемо здатні забезпечити потреби України, а у мирний час – і Європу", - сказав він.

Зеленський назвав це історичним посиленням ролі України в Європі.

"Ми можемо, а отже повинні стати одним з гарантів європейської енергобезпеки. І це – завдання, завдання на завтра. А сьогодні ми маємо пройти і ми обовʼязково пройдемо цю зиму", - зазначив він.

Голова держави підкреслив, що російські удари ракетами та дронами по енергетиці і енергозабезпеченню українців – це очевидний виклик не лише для України.

"Коли терор бʼє по цивілізованості життя, світ може постати на захист і цивілізованості, і життя. Ми робимо все саме для цього", - додав Зеленський.

Відновлення енергетичних об'єктів в Україні

Раніше Зеленський заявляв, що Україні потрібно щонайменше 1,5 млрд євро на поверхневе відновлення енергетичних об'єктів.

Крім того, за словами президента, Україна у партнерстві з США планує розробити малі модульні реактори, які допоможуть підтримувати енергетичну систему країни.

Сполучені Штати Америки продовжать працювати з партнерами над ремонтом, заміною та захистом енергетичної інфраструктури України.