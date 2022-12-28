Завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль вночі не застосовуються обмеження споживання.

Дефіцит електроенергії в системі збільшився, це пов'язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріл газової інфраструктури в Східному регіоні.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", водночас завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання.

"Однак в результаті наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. У зв'язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень", - йдеться в повідомленні.

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У компанії нагадали, що енергосистема України за три останні місяці перенесла 9 ракетних атак і 12 атак БПЛА росіян. В результаті об'єкти генерації і системи передачі отримали масштабні і складні пошкодження. Для їх відновлення необхідні значні ресурси і час.

Ремонтні бригади "Укренерго", виробників електроенергії та операторів систем розподілу працюють безперервно.

"Укренерго" зазначає, що ворог не збирається зупинятися у своїх намірах занурити країну в темряву.

"Енергетики готуються до будь-яких можливих сценаріїв і за будь-яких умов будуть відновлювати енергосистему. Кожен повинен бути готовий до різних ситуацій і подбати про тих, хто цього потребує", - підкреслили в компанії.

Спроби Росії знищити енергосистему України:

З жовтня 2022 року Росія б'є ракетами по енергетичній інфраструктурі України. Перша серйозна ракетна атака на критичну інфраструктуру України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалися аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекаута.

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