Увесь процес заміни ламп буде максимально простим і швидким, запевнив прем’єр.

Державна програма, в рамках якої українці зможуть замінити п’ять ламп розжарювання на таку ж кількість LED-ламп, розпочнеться 16 січня.

З 16 січня програма розпочинається у режимі бета-тестування, на першому етапі планують замінити до 500 тисяч ламп у шести регіонах України, про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Після цього орієнтовно за два тижні проект запуститься у звичайному режимі на всій території нашої держави. Кожен зможе подати заявку через "Дію", а потім отримати п'ять нових ламп у найближчому відділені "Укрпошти". Увесь процес буде максимально простим і швидким", - сказав він.

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Також він подякував партнерам за підтримку, зокрема, Єврокомісії, яка закуповує для України 30 мільйонів світлодіодних ламп, та Франції, яка додає ще 5 мільйонів.

Заміна старих лампочок в Україні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" заявив, що дефіцит енергосистеми України могли б суттєво перекрити 50 мільйонів LED-ламп, придбання яких можуть профінансувати міжнародні партнери.

У грудні стало відомо, що Євросоюз профінансує закупівлю близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України.

Пізніше стало відомо, що з січня 2023 року в Україні розпочнеться державна програма із безкоштовної заміни населенню 50 мільйонів застарілих ламп розжарювання на нові світлодіодні.

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