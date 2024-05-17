На суботу попередньо обмеження електрики не заплановані, але ситуація може змінитися.

У суботу відключення електроенергії у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій областях не планується. Про це повідомили у прес-службі ДТЕК.

Зазначається, що сьогодні за вказівкою "Укренерго" з 19:00 до 00:00 застосовуватимуться графіки знеструмлень. Водночас, в компанії наголосили, що є і обнадійливі новини.

"На суботу попередньо обмеження електрики не заплановані. Втім, ситуація вкрай мінлива. Будь ласка, використовуйте світло ощадливо", - заявили в ДТЕК.

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Також в компанії додали, що в разі змін ситуації в енергосистемі, будуть оперативно інформувати.

Ситуація в енергетиці України

Як повідомляв УНІАН, у середу, 15 травня, диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

В компанії зазначали, що аварійні відключення електроенергії діятимуть в усіх областях впродовж кількох годин - з 6:40 до 09:00.

Від четверга, 16 травня, в Україні діють графіки погодинних відключень, щоб уникнути екстрених вимкнень, які застосовувались напередодні у пікові години споживання. Зокрема в ДТЕК попередили, що з 16:00 у Києві за вказівкою "Укренерго" знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

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