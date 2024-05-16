Кудрицький відповів на питання, що буде, коли настане літня тепла погода і населення почне використовувати охолоджувальні прилади.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що потепління покращить ситуацію зі споживанням електрики в країні, але не відновить пошкоджені потужності українських електростанцій.

"Сподіваюся, з потеплінням ми зможемо не вдаватися до відключень. Але це за умови відсутності російських обстрілів, ризик яких залишається дуже високим. Також треба розуміти, що попереду літо. Тому у спекотні дні, коли споживання зросте, можливий дефіцит в енергосистемі. Ми будемо застосовувати всі інструменти для його покриття", - заявив він в інтерв'ю РБК-Україна.

Також Кудрицький відповів, що буде, коли настане літня тепла погода і населення почне використовувати охолоджувальні прилади.

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"При значному збільшенні споживання влітку на тлі того, що енергетика відновлюється після російських атак та енергетики готують об’єкти до нового опалювального сезону, можливий дефіцит в енергосистемі. Якщо він буде настільки значним, що у нас не буде достатньо інструментів для його покриття, доведеться застосовувати обмеження споживання", - додав він.

Відключення світла в Україні – деталі

Через масовані ракетні атаки Росії, українська енергетична система зазначала масштабний руйнувань, заявив Юрій Бойко – радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК Укренерго.

"Все літо, варто налаштуватися, що ми будемо жити в тих умовах, які добу тому почалися. Якщо ми говоримо про травень, то ці обмеження могли початися пізніше, аби він не був такий холодний… Люди почали користуватися нагрівальними приладами більш активно і це призвело до того, що в системі почало катастрофічно не вистачати електроенергії навіть з урахуванням того, що ми активно залучаємо імпорт та аварійну допомогу", – сказав Бойко.

Він також зазначив, що обмеження в енергопостачанні, які почалися добу тому, можуть продовжитися до кінця літа.

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