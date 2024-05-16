Раніше у Києві було три групи клієнтів, наразі їх шість.

Від четверга, 16 травня, в Україні діють графіки погодинних відключень, щоб уникнути екстрених вимкнень, які застосовувались напередодні у пікові години споживання. Зокрема в ДТЕК попередили, що з 16:00 у Києві за вказівкою "Укренерго" знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

Що стосується столиці, то з графіками можна ознайомитись на сайті оператора системи розподілу – ДТЕК Київські електромережі, а також графіки опублікував постачальник електроенергії в столиці – компанія Yasno.

Зокрема, постачальник повідомляє, що попередній графік мав наступні проміжки: 2-3-4, зараз це 2-4-3 год. Це означає, що дві години світло буде, на наступні чотири години – електроенергію вимкнуть, а ще протягом трьох годин можливе вимкнення світла, у разі потреби.

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Також у Києві було 3 групи клієнтів, наразі їх 6. В компанії пояснили, що завдяки цьому відключення буде більш прогнозованим і точним, що зробить його максимально наближеним до чіткого графіка. Більше клієнтів одночасно матимуть світло.

Також жителі столиці мають можливість встановити сповіщення на "Київ цифровий", де також є графіки і приходять сповіщення.

Варто зазначити, що з початком стабілізаційних відключень після 16:00 тимчасово не працював сайт ДТЕК Київські електромережі.

Дефіцит в енергосистемі України

Раніше УНІАН писав, 15 травня з 19:25 до 22:00 "Укренерго" запровадило контрольовані аварійні відключення світла для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Тоді ж в НЕК повідомили, що з 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження – графіки погодинних відключень.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає, що наступні два роки українці житимуть з дефіцитом електроенергії, навіть якщо найближчим часом Україні вдасться усунути й відновити певні пошкодження генерації.

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