Володимир Кудрицький зазначив, що "легкої прогулянки наступної зими точно не буде".

В Україні цієї зими будуть проблеми зі світлом. Українцям вдасться уникнути відключень, якщо буде достатньо тепло.

"На сьогоднішній день, з огляду на ту ситуацію, в якій ми є, ми не можемо бути занадто великими оптимістами. Скажімо так, за теплої, зимової погоди +2, +3 цілком можливо відключень не буде. За температури -10 енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо", - заявив глава "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю BBC Україна.

За його словами, можуть бути складнощі і "легкої прогулянки наступної зими точно не буде".

Відео дня

"Енергетиків, перш за все, чекає багато випробувань. Наші сили ППО теж, можливо. Але я не вважаю, що в нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту", - зазначив Кудрицький.

Голова "Укренерго" повідомив, що в компанії вже навчилися протидіяти тактиці ворога, і знають, як збалансувати енергосистему, щоб вона продовжувала працювати.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

26 серпня енергосистема України зазнала чергового масованого обстрілу. У багатьох областях почалися перебої з електропостачанням. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація складна.

27 серпня заступник міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що графіки стабілізаційних відключень діятимуть доти, доки енергетикам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми.

Вас також можуть зацікавити новини: