В Україні цієї зими будуть проблеми зі світлом. Українцям вдасться уникнути відключень, якщо буде достатньо тепло.
"На сьогоднішній день, з огляду на ту ситуацію, в якій ми є, ми не можемо бути занадто великими оптимістами. Скажімо так, за теплої, зимової погоди +2, +3 цілком можливо відключень не буде. За температури -10 енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо", - заявив глава "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю BBC Україна.
За його словами, можуть бути складнощі і "легкої прогулянки наступної зими точно не буде".
"Енергетиків, перш за все, чекає багато випробувань. Наші сили ППО теж, можливо. Але я не вважаю, що в нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту", - зазначив Кудрицький.
Голова "Укренерго" повідомив, що в компанії вже навчилися протидіяти тактиці ворога, і знають, як збалансувати енергосистему, щоб вона продовжувала працювати.
Ситуація в енергосистемі України - останні новини
26 серпня енергосистема України зазнала чергового масованого обстрілу. У багатьох областях почалися перебої з електропостачанням. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація складна.
27 серпня заступник міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що графіки стабілізаційних відключень діятимуть доти, доки енергетикам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми.