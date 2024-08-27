Вчорашня атака стала однією з наймасовіших атак саме на енергосистему.

Графіки стабілізаційних відключень будуть діяти до тих пір, поки енергетикам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

За її словами, вчорашня атака стала однією з наймасованіших атак саме на енергосистему.

"127 ракет, 109 дронів було випущено ворогом, багато з них дійсно завдали значних руйнувань енергетичній системі, значних пошкоджень. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація, на всіх об’єктах. І дійсно вчора оператори системи передачі для того, щоб вберегти цілісність системи, довелося запроваджувати графіки екстрених відключень, аварійних відключень", - сказала Гринчук.

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Вона зазначила, що графіки планових відключень будуть діяти, поки енергетикам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми.

"Зараз тільки відбувається оцінка пошкоджень на всіх об'єктах і там, де це можливо, енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт, аби якомога швидше повернути нормальну роботу енергосистеми. І сподіваємось відмовитись або послабити графіки відключень", - сказала заступниця міністра.

Гринчук наголосила, що необхідно розуміти: енергетика знову під атаками ворога, ситуація складна, але контрольована, і енергетики намагаються робити все для того, аби якомога швидше привести до ладу обладнання, об'єкти і стабілізувати роботу енергетичної системи.

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