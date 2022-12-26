Оператор об’єднаної енергомережі НЕК "Укренерго" попереджає про поширення фейку про начебто скасування аварійних відключень електроенергії.
"У соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією", - повідомляється в Telegram-каналі "Укренерго".
У компанії нагадали, що аварійні відключення – це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва та споживання в енергосистемі.
"Відмовитися від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему", - повідомила прес-служба.
Також в "Укренерго" підкреслили, що компанія має лише одну офіційну сторінку в Facebook і лише один офіційний Telegram-канал.
"Будь-що інше, створене під нашим логотипом в цих соцмережах, є фейком і російською ІПСО (інформаційно-психологічна операція). Побачите нову підробку – будь ласка, повідомляйте нам", - зазначили в компанії.
Ситуація зі світлом в Україні станом на 26 грудня
26 грудня дефіцит електроенергії в Україні залишається суттєвим, у п'яти областях й столиці запроваджені аварійні відключення. Зокрема, у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у м. Києві.
Російські окупанти здійснили вже дев’ять масованих ракетних атак та декілька хвиль запусків дронів по об’єктах енергетичної інфраструктури України.
23 грудня Росія знову обстріляла один з енергетичних об'єктів ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії.