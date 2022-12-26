У компанії вважають, що це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією.

Оператор об’єднаної енергомережі НЕК "Укренерго" попереджає про поширення фейку про начебто скасування аварійних відключень електроенергії.

"У соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією", - повідомляється в Telegram-каналі "Укренерго".

У компанії нагадали, що аварійні відключення – це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва та споживання в енергосистемі.

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"Відмовитися від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему", - повідомила прес-служба.

Також в "Укренерго" підкреслили, що компанія має лише одну офіційну сторінку в Facebook і лише один офіційний Telegram-канал.

"Будь-що інше, створене під нашим логотипом в цих соцмережах, є фейком і російською ІПСО (інформаційно-психологічна операція). Побачите нову підробку – будь ласка, повідомляйте нам", - зазначили в компанії.

Ситуація зі світлом в Україні станом на 26 грудня

26 грудня дефіцит електроенергії в Україні залишається суттєвим, у п'яти областях й столиці запроваджені аварійні відключення. Зокрема, у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у м. Києві.

Російські окупанти здійснили вже дев’ять масованих ракетних атак та декілька хвиль запусків дронів по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

23 грудня Росія знову обстріляла один з енергетичних об'єктів ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії.