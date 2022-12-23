Один працівник підприємства загинув, ще один поранений.

Росія знову обстріляла один з енергетичних об'єктів ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії.

"Сьогодні, 23 грудня, окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено його обладнання й станція припинила виробництво електроенергії", - повідомляється у Telegram-каналі ДТЕК.

Крім того, ДТЕК інформує, що через атаку загинув працівник підприємства, а ще один дістав поранення.

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"Це вже 21-ша терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК", - підкреслили у компанії.

Обстріли енергетичної інфраструктури України

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекаута.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

19 грудня Росія атакувала Київ і область дронами. Столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів Shahed. Ворог випустив 23 безпілотники, з яких 18 вдалося знищити.

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